Localizan sano y salvo a Erick, menor desaparecido en Apodaca

El menor fue encontrado en calles de la colonia La Alianza, en Monterrey, a aproximadamente 25 kilómetros del lugar donde fue visto por última vez

Luego de varias horas de angustia y búsqueda, el menor Erick Gerardo Alvarado Reyes, de 15 años de edad, fue localizado sano y salvo y ya se encuentra nuevamente en casa con su familia.

El adolescente había sido reportado como desaparecido desde la mañana del pasado lunes, luego de salir de su domicilio en la colonia Enramada, en el municipio de Apodaca, con dirección a la Escuela Secundaria Número 81, ubicada en el mismo sector.

Sin embargo, maestros del plantel confirmaron posteriormente que el joven nunca ingresó a clases.

De acuerdo con información proporcionada por la familia, Erick fue encontrado en calles de la colonia La Alianza, en el municipio de Monterrey, a aproximadamente 25 kilómetros del lugar donde fue visto por última vez.

Fue alrededor de las 4:00 de la tarde del día de ayer cuando la madre del menor, la señora Teresa Margarita Reyes, recibió una llamada telefónica en la que le informaron que Erick se encontraba en un restaurante.

Tras recibir el aviso, familiares acudieron de inmediato al sitio y lograron reencontrarse con el adolescente.

La abuela del menor, María Teresa Cázares, señaló que durante estas horas han preferido mantener al joven tranquilo y acompañado por su familia, ya que hasta el momento no ha explicado dónde estuvo ni con quién pasó la noche.

El caso fue puesto del conocimiento de la Fiscalía General de Justicia del Estado, con el objetivo de descartar cualquier situación de riesgo o posible delito durante el tiempo que el adolescente permaneció ausente.

La madre del menor indicó que antes de su desaparición no existió ninguna discusión familiar que pudiera haber motivado su salida.

No obstante, explicó que Erick atravesaba desde hace aproximadamente dos meses por una situación emocional complicada, derivada de una ruptura sentimental con una compañera de la secundaria, motivo por el cual acudía semanalmente a terapia psicológica.