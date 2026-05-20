Menor sale rumbo a la secundaria y no regresa a casa en Apodaca

Al momento de su desaparición, el adolescente vestía el uniforme escolar de la Secundaria Número 81: camisa blanca y pantalón verde oscuro.

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La preocupación crece entre familiares y vecinos tras la desaparición del menor Erick Gerardo Alvarado Cazares, de 15 años de edad, quien no ha podido ser localizado desde la mañana del lunes, luego de salir de su domicilio en la colonia Enramada, en el municipio de Apodaca.

De acuerdo con el testimonio de sus familiares, Erick salió de su casa alrededor de las 7:00 de la mañana con dirección a la Secundaria Número 81, ubicada en la misma colonia. Sin embargo, docentes del plantel confirmaron que el adolescente nunca ingresó a clases.

Han transcurrido poco más de 24 horas desde la última vez que fue visto, situación que mantiene en angustia a su madre, la señora Taresa Reyes Cazares, a su abuela, María Teresa Cazares Rocha, así como a su padre y hermanos, quienes continúan buscándolo.

La familia informó que ya fue presentada una denuncia formal ante la Fiscalía General de Justicia del Estado, mientras continúan las labores de búsqueda por cuenta propia.

Según explicó la madre del menor, no existió ninguna discusión previa en el hogar que pudiera motivar su ausencia. No obstante, señaló que desde hace aproximadamente dos meses Erick atravesaba por una situación emocional complicada, motivo por el cual acudía semanalmente a terapia psicológica, luego de una ruptura sentimental con una compañera de la secundaria.

Como medida de protección, sus padres le habían retirado recientemente el teléfono celular.

Tanto su madre como su abuela describen a Erick como “un niño aplicado, serio y tranquilo”.

Al momento de su desaparición, el adolescente vestía el uniforme escolar de la Secundaria Número 81: camisa blanca y pantalón verde oscuro.

Familiares y amigos realizan recorridos por distintas zonas de Apodaca, además de revisar cámaras de videovigilancia cercanas a su domicilio y al plantel educativo. También han visitado casas de amigos y compañeros de escuela en busca de información que ayude a dar con su paradero.

Hasta el momento no existen datos sobre su localización.

Si usted cuenta con información que pueda ayudar a encontrar a Erick Gerardo Alvarado Cazares, favor de comunicarse al teléfono: 81 31 10 49 54.

Julieta Guevara Martinez

18 m