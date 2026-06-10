Llega 'La Güera' a Azteca Noreste para dar sus pronósticos

La cabra, originaria de Vallecillo, será la intérprete del destino futbolero dentro de la emisión de Protagonistas en Azteca Noreste

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Salió del silencio del campo y del polvo de los caminos rurales.

Desde Vallecillo, Nuevo León, "La Güera", la cabra que promete pronosticar los resultados del Mundial, emprendió una travesía poco común, recorrer la autopista, dejar atrás el monte y avanzar rumbo a la ciudad hasta cumplir su destino.

El viaje fue largo. Kilómetro a kilómetro, la carretera fue cambiando de paisaje: del verde seco del norte a los anuncios luminosos, del paso lento del rancho al ritmo acelerado del asfalto.

"La Güera" avanzó cargando consigo la expectativa de convertirse en protagonista.

Su historia comenzó en una comunidad donde el tiempo parece ir más despacio, entre corrales y ordeñas, donde su dueña, Alma Rosa, asegura que no se trata de suerte, sino de una intuición especial.

Finalmente, la travesía culminó en las instalaciones de TV Azteca Noreste, donde "La Güera" fue recibida para integrarse al equipo de Protagonistas.

El contraste fue inmediato: luces, pasillos amplios y el murmullo constante de la televisión reemplazaron al canto del gallo y al viento del norte.

Ahí, entre foros y cámaras, "La Güera" inicia una nueva etapa. Ya no solo será la cabra del rancho, sino la inesperada intérprete del destino futbolero, la que pondrá a prueba la fe de los aficionados partido tras partido.

Mientras el país se prepara para hablar de goles, figuras y selecciones, "La Güera" ya llegó a su punto final del recorrido.

Desde Vallecillo, la cabra del norte está lista para hacer su pronóstico y escribir, a su manera, una historia más del Mundial.