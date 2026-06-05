Se prepara 'La Güera' de Vallecillo para predecir ganadores

La cabra, que habita en la comunidad de San Carlos, ya está lista para dar sus predicciones de los equipos que saldrán con la victoria en la justa futbolera

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“Ha habido un pulpo.También ha habido otras imitaciones, pero para este Mundial hay alguien que viene a dar mucho mejores predicciones, se llama “La Güera” una cabra que vive en Vallecillo, Nuevo León.

Para conocerla hay que adentrarse en la carretera, dejar atrás el ritmo de la ciudad y avanzar 144 kilómetros al norte de Monterrey.

El destino es un punto casi inadvertido del mapa: La comunidad de San Carlos.

Ahí, ya se prepara "La Güera" con un propósito claro: anticipar los resultados de los partidos del torneo internacional de futbol, y su dueña, Alma Rosa, asegura que acertará.

“A mí se me hace que sí, si les va a ayudar al 100%, sí es muy buena”.

No se trata de azar cuando se habla de elegir equipos, la pequeña cabra ha demostrado estar por encima de las otras.

“Pues muy inteligente, yo digo que así son todos los animales, pero especialmente ella, es muy lista ella, va y se acerca cuando estoy ordeñando y ahí está mordiéndome la blusa”.

"La güera" es bastante especial porque no solamente sirve para hacer leche o hacer quesos si no también da resultados bastante acertados.

“Pues que le tengan fe, yo creo que sí le va a atinar, que tengan fe en "La Güera" y van a ver que si les va a dar satisfacción a ellos”.

Mientras el país habla de selecciones, figuras y sedes mundialistas, en este punto del norte de Nuevo León la cabra en Protagonistas de Azteca Noreste será toda una sensación.