Liberan a 'Cruz Biker'; enfrenta cuatro denuncias ante Fiscalía

Fiscalía integra carpetas de investigación correspondientes para determinar las acciones legales, entre ellas la posible solicitud de una orden de aprehensión

El creador de contenido conocido en redes sociales como “Cruz Biker”, identificado como José Luis C., de 24 años de edad, acumula cuatro denuncias formales ante la Fiscalía General de Justicia del estado, informó el vicefiscal Luis Enrique Orozco.

El funcionario explicó que, aunque el joven fue detenido recientemente por elementos de la Policía de Monterrey, posteriormente fue liberado al no encontrarse en situación de flagrancia. Sin embargo, confirmó que existen investigaciones en curso en su contra.

“Hasta este momento lleva cuatro denuncias contra esta persona que se encuentra identificada plenamente. Sabemos también que fue objeto de un arresto administrativo que concluyó y la persona fue liberada”, precisó Orozco.

De acuerdo con el vicefiscal, la dependencia estatal se encuentra integrando las carpetas de investigación correspondientes para determinar las acciones legales, entre ellas la posible solicitud de una orden de aprehensión.

“Hasta este momento se están integrando las carpetas de investigación para posteriormente realizar las actuaciones correspondientes”, indicó.

Aunque las autoridades evitaron precisar los delitos que se investigan debido a que los expedientes aún se encuentran en fase de integración, detallaron que dos de las denuncias fueron presentadas por una misma cadena comercial.

Según la información proporcionada, en uno de los casos José Luis C. habría llegado a una estación de servicio a bordo de una motocicleta, cargó combustible y posteriormente se retiró sin realizar el pago.

En otro incidente, presuntamente amagó a dos empleados de un establecimiento de la misma empresa, sin embargo, el robo no se concretó debido a que posteriormente afirmó que se trataba de una broma.

A estas denuncias se suman otros dos señalamientos, entre ellos uno que cobró relevancia en redes sociales, donde un video de vigilancia muestra presuntamente al joven apoderándose de un teléfono celular perteneciente a una mujer.

“No quisiera precisar el delito; está aún en fase de integración de las carpetas de investigación”, agregó el vicefiscal.

Su detención por la Policía de Monterrey ocurrió en el cruce de las calles Adolfo Prieto y Batallón de San Blas, en la colonia Obrera, donde uniformados interceptaron a José Luis C. debido a que conducía una motocicleta presuntamente relacionada con un robo y porque, según reportes de las autoridades, utilizaba dicho vehículo para acercarse a mujeres en la vía pública y acosarlas.

Al no existir flagrancia en el momento de la intervención policial, el joven fue puesto en libertad, sin embargo, las cuatro denuncias ya habían sido presentadas ante la Fiscalía estatal.

Durante su detención, José Luis C. sostuvo que sus acciones formaban parte de bromas para generar contenido en redes sociales, donde incluso pública videos de este tipo de conductas.

Este argumento podría formar parte de su estrategia de defensa en caso de que el asunto llegue ante los tribunales.

“El podría alegar esto en su propia defensa; sin embargo, los hechos están suficientemente graficados, incluso por el propio material que él mismo difundió. El planteamiento oficial lo hará el Ministerio Público al concluir las investigaciones y al presentar, si fuera el caso, los asuntos ante el Poder Judicial a través de imputaciones”, concluyó Luis Enrique Orozco Suárez.