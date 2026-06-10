Detienen a 'Cruz Biker' por usar moto robada y acosar a mujeres

José Luis C fue trasladado a las instalaciones de la Policía Regia, donde quedó a disposición por faltas administrativas, al no haber flagrancia del delito

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Por circular en una motocicleta utilizada presuntamente en un robo, además de que abordo de la misma se acercaba a mujeres en la vía pública para acosarlas, fue detenido un hombre por policías de Monterrey.

El detenido fue identificado como José Luis C, de 24 años, quien fue detenido en el cruce de Adolfo Prieto y Batallón de San Blas, en la colonia Obrera.

Los uniformados realizaban labores de prevención y vigilancia, cuando el C4 les notificó que un hombre circulaba de forma inusual a bordo de una motocicleta en color rojo.

Al encontrarlo, le marcaron el alto y los elementos confirmaron que se trata del mismo hombre que ya es identificado como “Cruz Biker”, hombre que acosa a las mujeres y las graba para subir los videos a sus redes sociales.

Cabe mencionar, que esta persona ya cuenta con algunas denuncias de mujeres pues, de acuerdo a la ficha emitida por la Policía de Monterrey, el hombre les quitaba sus pertenencias simulando un robo y luego de unos segundos, les decía que era broma.

Uno de los hechos se registró en una tienda de autoservicio ubicada en la avenida Pino Suárez y la calle Washington, frente a la Alameda Mariano Escobedo, donde aparentó un asalto a los empleados del local, sólo para grabarse quitándoles el dinero a los dependientes.

Además, en otro negocio ubicado por la avenida Félix U. Gómez, surtió gasolina y huyó, sin pagar el combustible.

José Luis C fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedó a disposición de las autoridades correspondientes por faltas administrativas, al no haber flagrancia del delito. Mientras tanto, la motocicleta quedó asegurada para las investigaciones de rigor.

Horas más tardes se notificó que el hombre fue puesto en libertad.