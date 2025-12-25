La navidad y sus beneficios para la salud emocional

Actividades como decorar la casa, escuchar música navideña o anticipar celebraciones estimulan puede generar efectos positivos en el estado de ánimo

Más allá de luces, regalos y cenas familiares, la Navidad también puede impactar directamente en la salud emocional de las personas.

Especialistas en salud mental coinciden en que esta temporada, marcada por la convivencia y las tradiciones, puede generar efectos positivos en el estado de ánimo.

Estudios psicológicos señalan que actividades como decorar la casa, escuchar música navideña o anticipar celebraciones estimulan la liberación de dopamina y serotonina, sustancias relacionadas con la felicidad y la reducción del estrés.

La psicóloga Yazmín Morales explicó que, aunque no todas las personas viven la Navidad de la misma manera, para muchas representa un respiro emocional al estar rodeadas de sus seres queridos.

“Nos ayuda a crear memorias a participar en sociedad, compartir momentos bonitos… el hecho de que podamos compartir pues nos alimenta el corazón, el alma”, expresó.

Beneficios emocionales de la temporada

Señala que diciembre es una temporada que favorece la convivencia, la reflexión, el perdón y la compasión, elementos clave para el bienestar emocional. Incluso cuando no es posible reunirse físicamente, el uso de la tecnología permite mantener el vínculo y el afecto.

Otro factor relevante es la convivencia social. Durante estas fechas aumentan las reuniones con familia y amistades, fortaleciendo el sentido de pertenencia y reduciendo la sensación de soledad, uno de los principales detonantes de ansiedad y depresión.

Además, actos como dar regalos, ayudar a otros o participar en acciones solidarias también generan beneficios emocionales y refuerzan los lazos afectivos.

La Navidad no siempre es positiva para todos

Sin embargo, especialistas advierten que la Navidad no siempre es positiva para todos. La presión económica, los conflictos familiares o la ausencia de seres queridos pueden convertir la temporada en una fuente de estrés y tristeza.

Aun así, expertos coinciden en que, vivida sin exigencias excesivas y enfocada en el afecto y la conexión humana, la Navidad puede convertirse en un espacio de bienestar emocional para muchas personas.