¿Cómo conectar con su familia en estas fiestas decembrinas?

Navidad y Año Nuevo son la oportunidad ideal para que papás, hijos y abuelos se desconecten del celular y vuelvan a interactuar, mediante los Juegos de Mesa.

¿Cuándo fue la última vez que Usted conectó con su familia, pero no por teléfono celular o whatsapp, sino "conectar", es decir convivir, compartir, disfrutar?

La doctora en Desarrollo Humano y fundadora de la organización "Familia Viva", Marysol Flores, dijo que Navidad y Año Nuevo son la oportunidad ideal para que papás, hijos y abuelos se desconecten del celular y vuelvan a interactuar, mediante los Juegos de Mesa.

Y es que el celular nos ayuda a muchas cosas, pero también genera adicción.

"Necesitamos desconectar para conectar, si no, no hay forma, y hacerlo todos, no podemos pedirle a nuestro hijo "deja el celular", y yo traer el celular en la mano", explicó.

Flores hizo una investigación que arrojó que el juego sano conecta con nuestra infancia para luego conectar con la de los hijos y a ellos les hace adquirir habilidades, como esperar turnos, y saber perder y ganar, lo que les servirá para salir adelante en la vida.

En su hogar, ella logra el propósito con su esposo Ernesto Pérez e hijas.

Hay muchos ejemplos de juegos, como la lotería, bingo, el dominó, el Club, el Monopoly, y juegos de cartas, refirió.

Pérez consideró que lo que como sociedad nos urge es volver a conectar.

"Cosas muy sencillas, de juegos que nunca pasan de moda, lo de las cartas, creo que siempre es bonito por lo menos intentarlo", expresó.

En tanto, Flores aclaró que esos juegos son ideales para lograr acuerdos,

"Podemos hacer este tipo de negociaciones nuevas y decir: "El celular en la Mesa no se usa, vamos mejor a cambiarlo por un juego de Mesa, una plática profunda, cocinar juntos o cosas que en el día a día no podemos hacer porque andamos corriendo siempre", expuso.

"Ya no importa el juego, sino con que te sientes a jugar, y no tiene que ser un juego largo, 15 minutos, ya", sostuvo.

Recuerde: el juego es el mejor vehículo que tenemos para poder conectar en familia.