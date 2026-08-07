Judicializan caso del atropello mortal en Apodaca

El presunto responsable de atropellar y matar a una mujer en Apodaca ya fue identificado, pero sigue prófugo. La Fiscalía mantiene su búsqueda.

A seis días del atropello que cobró la vida de una mujer y dejó gravemente herido a su hijo en el municipio de Apodaca, el presunto responsable continúa prófugo, aunque ya fue plenamente identificado y es buscado por las autoridades, confirmó el fiscal general de Justicia del Estado, Javier Flores Saldívar.

El funcionario informó que la carpeta de investigación ya fue judicializada y que las corporaciones mantienen un operativo para lograr la captura del hombre, quien de manera no oficial ha sido identificado como Kevin.

La confirmación del fiscal se suma a lo declarado un día antes por el alcalde de Apodaca, César Garza, quien también aseguró que el presunto responsable ya estaba plenamente identificado.

“Se encuentra obviamente individualizado por todos los temas de ese asunto, hay un video que lo determina. Se encuentra judicializada la carpeta y se busca la detención del responsable", declaró el fiscal general de Justicia del Estado, Javier Flores Saldívar.

Los hechos ocurrieron la noche del pasado 30 de julio, frente a la caseta de acceso del fraccionamiento Paseo del Nogal, en Apodaca.

La víctima mortal fue identificada como Nancy Liliana Pérez Rodríguez, de 45 años, mientras que el joven lesionado es Carlos Abraham Molina Pérez, de 18 años, madre e hijo, quienes fueron embestidos por una camioneta Jeep Patriot color plata.

De acuerdo con las primeras investigaciones, la agresión ocurrió tras una discusión entre el presunto responsable y su pareja, Melany, hija de la mujer fallecida. Según el testimonio de la joven, ambos viajaban juntos cuando comenzaron a discutir, por lo que decidió descender del vehículo y pidió ayuda a su hermano.

Al llegar a la entrada del fraccionamiento, Carlos Abraham se encontró con su cuñado, con quien sostuvo una pelea a golpes. Cuando aparentemente la confrontación había concluido y el joven se acercó a su madre, el conductor volvió a subir a la camioneta, aceleró a toda velocidad, atravesó la pluma de acceso y arrolló de manera intencional a madre e hijo.

Elementos de la Policía de Apodaca fueron los primeros en arribar al lugar. En la escena permanecía la pareja del presunto responsable, quien incluso fue captada por cámaras de videovigilancia cargando a un menor de edad en brazos; sin embargo, no proporcionó información sobre el paradero del conductor, quien escapó tras el ataque.