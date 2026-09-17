Joven derrapa 10 metros sobre scooter en el centro de Monterrey

Este accidente se suma a la lista a los que se han dado en la ciudad por la falta de regulación de este sistema de transporte

Un joven de 19 años que circulaba por la calle Ignacio López Rayón se sumó a la lista de personas que se accidentan en un scooter.

El accidente fue reportado a las 11:00 horas de este miércoles cuando peatones encontraron a Sebastián Galindo inconsciente sobre la calle.

Al reporte acudió el oficial de tránsito de Monterrey, Guillermo Alonso Rodríguez, quien pidió el auxilio a la Cruz Roja.

Los paramédicos llegaron al lugar para atender al joven que estaba policontundido y con el brazo derecho dislocado.

De acuerdo a la versión del propio usuario, el accidente se dio cuando derrapó 10 metros sobre la calle Ignacio López Rayón, cerca de su cruce con la calle Matamoros, en el Centro de Monterrey.

Los paramédicos señalaron que trasladarían a Sebastián a un hospital de la ciudad porque preocupa su estado de salud al encontrarlo inconsciente cuando sucedió el hecho.

Este accidente se suma a la lista a los que se han dado en la ciudad por la falta de regulación de este sistema de transporte.

Preparan reformas para regular el uso de scooters en Monterrey

Para ponerle “freno” a la anarquía con la que operan los scooters en las calles de la urbe regia, en el Congreso del estado y en algunos municipios ya se trabaja en reformas al reglamento de tránsito y a las leyes de movilidad para establecer espacios de circulación, velocidades y equipamiento necesario para ordenar la llamada “nueva micromovilidad”.