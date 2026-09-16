Preparan reformas para regular el uso de scooters en Monterrey

El Congreso del estado y los municipios afinan cambios legales para ordenar circulación, reducir riesgos y proteger peatones

Para ponerle “freno” a la anarquía con la que operan los scooters en las calles de la urbe regia, en el Congreso del estado y en algunos municipios ya se trabaja en reformas al reglamento de tránsito y a las leyes de movilidad para establecer espacios de circulación, velocidades y equipamiento necesario para ordenar la llamada “nueva micromovilidad”.

Esto surge ante el clamor de vecinos, como los habitantes del Distrito Tec, que demandan acciones urgentes para frenar la “ley de la selva” que han impuesto los patines eléctricos, de los que se estima que hay 2,800 en la ciudad, tal como este martes lo dio a conocer El Horizonte.

En el Congreso local, la Comisión de Movilidad tiene en estudio dos iniciativas: una presentada por la diputada de Morena, Brenda Velázquez, y otra por la diputada independiente Rocío Montalvo, que coinciden en que los scooters deben transitar por espacios confinados si exceden los 25 kilómetros por hora, además de contar con sitios especializados de depósito cuando no estén en uso.

En tanto, el municipio de Monterrey, en voz del secretario del Ayuntamiento, César Garza Villarreal, anunció que este viernes se llevará a cabo, en el Cabildo regio, una mesa de trabajo con regidores, vecinos y funcionarios de movilidad para delinear las reformas necesarias.

¿Qué cambios se analizan para regular los scooters?

Aunque dijo que la intención no es restringirlos, Garza Villarreal indicó que sí es factible no permitir que transiten en avenidas de alto flujo, como Gonzalitos y Constitución, a menos que circulen por espacios confinados.

Todo esto surge ante exigencias como la de Josefina Mirella Hernández Flores, representante de la Comisión de Desarrollo Urbano, Medio Ambiente y Reforestación del Distrito Tec, quien envió una carta al Ayuntamiento de Monterrey en la que exige acciones inmediatas para frenar la “conducción irresponsable” de estos vehículos.

La ciudadana advirtió que la presencia de motopatines ha aumentado considerablemente en diversas zonas de la ciudad, pero la falta de supervisión pone en riesgo la vida tanto de los usuarios como de peatones y automovilistas.

“No debemos esperar a que suceda una desgracia y cuanto antes debemos contar con una reglamentación clara, con sus correspondientes sanciones para quienes la infrinjan, buscando siempre salvaguardar la seguridad, la integridad física e incluso la vida de los usuarios de estos vehículos y demás conductores”, expuso en el documento dirigido al Municipio.

Este martes El Horizonte dio a conocer que desde el año pasado el uso de scooters se ha multiplicado en Monterrey, San Pedro y Guadalupe.

Sin embargo, operan en un limbo jurídico al no estar contemplados en los reglamentos de tránsito municipales.

Preparan mesa de análisis sobre la micromovilidad

Este próximo viernes, representantes del Cabildo de Monterrey y de diversas dependencias regias se reunirán para discutir un anteproyecto de reformas al Reglamento de Tránsito para regular la micromovilidad, a fin de impedir el uso de scooters en avenidas principales y secundarias, como Gonzalitos y Leones.

El secretario del Ayuntamiento, César Garza, aclaró que, aunque no será una sesión de Cabildo, sí será una reunión de trabajo en la que el tema se analizará; y, de haber consenso, la propuesta se remitirá al Cabildo para ser estudiada y aprobada.

Garza Villarreal aclaró que no se puede prohibir el uso de esos vehículos, pero sí se puede restringir su circulación en vialidades principales y secundarias, por el riesgo que implican.

Explicó que el peligro no radica tanto en los scooters georreferenciados por una concesión municipal, pues estos están programados para no salirse de un perímetro ni rebasar cierta velocidad, sino en los que se venden sin control y que incluso son usados por aplicaciones digitales para entrega de comida y mercancías.

“El fenómeno que está resultando más peligroso son los scooters que se venden libremente como medio de micromovilidad en negocios de diversos giros y que empiezan a circular ya en avenidas principales de nuestra ciudad; incluso empiezan a ser utilizados por aplicaciones de reparto, lo que implica una necesidad urgente de regulación”, afirmó.

“El objetivo es restringir arterias principales y secundarias de nuestro municipio; es decir, no se puede prohibir su uso, pero sí podemos restringir las vialidades sobre las que no se puedan utilizar”.

“Simplemente tenemos que regular dónde se pueden usar y dónde no; no pueden circular por Leones, por Gonzalitos ni por avenidas principales”, explicó.

¿Qué proponen las iniciativas del Congreso local?

El vacío municipal generó reacción en el Congreso local, donde diputadas de distintas bancadas impulsaron reformas a la Ley de Movilidad Sostenible, de Accesibilidad y Seguridad Vial para el Estado.

La diputada independiente Rocío Montalvo presentó modificaciones orientadas a proteger los espacios peatonales y evitar la invasión de banquetas a velocidades peligrosas, prácticas que peatones han calificado como “intimidatorias y de alto riesgo”.

“Los peatones son el eslabón más vulnerable y más importante en la jerarquía de la movilidad. Hemos visto accidentes con estos vehículos y he recibido quejas sobre invasión de zonas peatonales, con actitudes retadoras o intimidantes. No es bueno que un vehículo que alcanza poco más de 25 kilómetros por hora, en completo silencio, circule a esa velocidad por una banqueta donde caminan niños, personas mayores o personas con discapacidad. Es un riesgo de accidente”, declaró Montalvo Adame.

Por separado, la legisladora de Morena, Brenda Velázquez, planteó delimitar de forma estricta los espacios de circulación.

En su propuesta, los scooters solo podrían transitar por ciclovías o vías compartidas, con un límite de velocidad no mayor a 30 kilómetros por hora.

¿Dónde buscan prohibir la circulación de scooters?

La propuesta prohíbe su paso por banqueta, problemática evidenciada por este medio, así como su circulación en avenidas primarias, vías de alta velocidad, carreteras urbanas y autopistas.

Con las iniciativas y la carta emitida al municipio de Monterrey, se busca crear un marco legal para regular los scooters que no suspenda el servicio de estos vehículos, pero que sí ponga orden.