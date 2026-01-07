Joven asesinado era interno de centro de rehabilitación

Erick Adrián fue atacado con una navaja por un joven cuyos familiares habían solicitado su ingreso al centro de rehabilitación 'Luz y Vida Hombre Nuevo'

El joven que fue asesinado a puñaladas el día de ayer en el municipio de Guadalupe fue identificado como Erick Adrián Camacho, de 27 años de edad, quien no fungía como encargado de un centro de rehabilitación, sino que se encontraba en proceso de rehabilitación por adicciones, confirmaron fuentes cercanas al caso.

De acuerdo con la información recabada, Erick Adrián era interno del centro de rehabilitación “Luz y Vida Hombre Nuevo”, ubicado en la colonia Rincón de Santa Rosa, en el municipio de Apodaca.

Así se registraron los hechos

Él y otros compañeros acudieron al cruce de las calles Valle Fértil y Valle Alto, en la colonia Valle Soleado, en Guadalupe, para recoger a un joven cuyos familiares habían solicitado su ingreso al anexo.

Sin embargo, al llegar al domicilio, el presunto agresor se encontraba acostado y envuelto en una cobija, y de manera sorpresiva sacó una navaja, con la cual atacó a Erick Adrián, causándole heridas de gravedad en el tórax y los brazos.

Tras la agresión, el atacante huyó del lugar y hasta el momento no ha sido localizado.

Compañeros de la víctima trasladaron al joven a la Cruz Verde de Guadalupe, ubicada en la colonia Fuentes de San Miguel, donde los médicos confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Autoridades municipales y agentes investigadores acudieron al sitio del ataque para levantar evidencias y realizar las diligencias correspondientes, además de entrevistar a testigos, quienes relataron que todo ocurrió de manera rápida y sin que pudieran evitar la agresión.

Anexo con negro historial

Este hecho ha vuelto a poner en la mira al centro de rehabilitación “Luz y Vida Hombre Nuevo”, ya que en mayo de 2021 se registró otro incidente violento en sus instalaciones de Apodaca, donde una riña dejó una persona sin vida y al menos 10 lesionados.

Vecinos han señalado que en diversas ocasiones internos han salido a pedir ayuda a negocios cercanos, por lo que exigen mayor vigilancia y regulación para este tipo de centros contra las adicciones.

Familiares de Erick Adrián acudieron este miércoles a recoger sus pertenencias y esperan darle cristiana sepultura, contando con el apoyo del centro de rehabilitación al que pertenecía.

Mientras tanto, las autoridades continúan con las investigaciones para identificar y capturar al responsable del homicidio.