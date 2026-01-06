Trabajador de anexo muere tras ataque con cuchillo en Guadalupe

Elementos de la policía de Guadalupe y agentes ministeriales, acudieron al centro médico para iniciar con las indagatorias correspondientes.

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Un hombre identificado como Erick Camacho Lomas, de 26 años, murió luego de ser atacado con un arma blanca cuando acudió a un domicilio en el municipio de Guadalupe.

Las autoridades se movilizaron hasta el cruce de la calle Tulipán y la avenida Guadalajara, en el centro médico de la cruz verde, en la colonia Infonavit Benito Juárez, donde fue llevado en un vehículo particular, luego de la agresión.

De acuerdo con las autoridades, Erick Camacho acudió al domicilio, ubicado en la colonia Valle Soleado, con la finalidad de recoger a una persona para ser internada en el centro de rehabilitación “Vida y Luz Hombre Nuevo”, momento en el que el mismo hombre lo atacó con un arma blanca.

Tras la agresión, fue llevado hasta la cruz verde Guadalupe; sin embargo, el joven ya no contaba con signos vitales

Elementos de la policía de Guadalupe y agentes ministeriales, acudieron al centro médico para iniciar con las indagatorias correspondientes.

Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas.