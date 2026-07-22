Investigan presunto cerrón en accidente de Carretera Nacional

Las investigaciones continúan tras el accidente en Carretera Nacional, mientras un video de vigilancia en poder de las autoridades captó el momento del choque.

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Luego del accidente ocurrido el pasado domingo en la Carretera Nacional, las investigaciones del caso continúan, luego de que el accidente fuera videograbado por una cámara de vigilancia de una institución bancaria.

De acuerdo con testigos los jóvenes circulaban en dirección de sur a norte a la altura de la Rioja, cuando una camioneta guinda tipo Siena, que circulaba en el carril central invadió el carril por el que ellos conducían, haciendo golpearan en la parte posterior del lado izquierdo saliendo proyectados hacia los muros divisorios, derribando una luminaria y estrellándose contra un árbol.

El joven quien perdió la vida fue identificado como Jorge Armando Salas Bautista, a quienes sus familiares le darán el último adiós este 21 de julio.

Eliud Alejandro Nava Salas, uno de los copilotos, quien fue rescatado con herramienta hidráulica por Protección Civil, al quedar prensado, continúa internado en el hospital, intubado y en estado grave.

En tanto, el conductor de la Toyota Sienna identificado como Silvestre N, de 51 años, permanece detenido, mientras continúen las indagatorias, ahora con la existencia del video del percance.