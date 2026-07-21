Festejó su cumpleaños un día antes de morir en Carretera Nacional

Jorge Nava Salas murió en un accidente en la Carretera Nacional un día después de celebrar su cumpleaños; cinco acompañantes resultaron lesionados

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Lo que debía ser el cierre de un fin de semana de celebración terminó en tragedia. Jorge Nava Salas, el joven que perdió la vida en un accidente sobre la Carretera Nacional, había festejado su cumpleaños apenas un día antes junto a familiares y amigos.

Tras conocerse su fallecimiento, las redes sociales se llenaron de mensajes de despedida y fotografías de la reunión realizada el sábado, donde seres queridos convivieron con él e incluso disfrutaron de la presentación de un grupo de música vallenata, cuyos integrantes también expresaron sus condolencias por la pérdida.

De acuerdo con publicaciones compartidas por personas cercanas, el joven, vecino de la colonia Independencia, celebró un año más de vida antes del viaje que terminó en un fatal accidente.

Según los primeros reportes, Jorge viajaba este domingo acompañado de familiares y amigos con rumbo a la Presa La Boca para continuar con los festejos de su cumpleaños, cuando ocurrió el percance sobre la Carretera Nacional.

Versiones de testigos señalan que una camioneta Fiat Siena de color rojo habría invadido el carril por el que circulaba la camioneta Ford en la que viajaba la víctima, provocando que el vehículo fuera proyectado contra los muros de contención, derribara una luminaria y finalmente se estrellara contra un árbol.

Jorge Nava Salas murió en el lugar del accidente, mientras que cinco de sus acompañantes, entre ellos su hermano, resultaron lesionados y fueron trasladados para recibir atención médica.

En el sitio fue detenido un hombre identificado como Silvestre, de 51 años, quien conducía la camioneta señalada como presunta responsable del choque. Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para determinar cómo ocurrió el accidente y deslindar responsabilidades.