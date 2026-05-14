Investigan millonarios fraudes ligados a exempleada bancaria

La femenina identificada como Griselda 'N', presuntamente utilizó documentos apócrifos para ofrecer inversiones ficticias a personas de la tercera edad,

En seguimiento a denuncias por fraude millonario, la Fiscalía de Nuevo León confirmó la detención de una mujer señalada por presuntamente defraudar a personas adultas mayores mediante supuestas operaciones financieras mientras laboraba en una institución bancaria.

Las autoridades detallaron que hasta el momento existen dos carpetas de investigación.

“Tenemos efectivamente dos denuncias, una por 12 millones de pesos y otra por la cantidad de 300 mil pesos”, al referirse a los casos registrados recientemente.

De acuerdo con las investigaciones, la femenina identificada como Griselda “N”, presuntamente utilizó documentos apócrifos para ofrecer inversiones ficticias a personas de la tercera edad, principalmente en la zona de Santiago y Allende.