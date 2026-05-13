Capturan a mujer señalada por fraude sobre adultos mayores

Las autoridades indicaron que el caso se encuentra bajo investigación para determinar si existen más personas afectadas por este mismo modus operandi

A través de presuntas estafas relacionadas con fondos de inversión, una mujer presuntamente ex empleada de BBVA, fue detenida por policías de Santiago, por su probable responsabilidad en un fraude millonario cometido en perjuicio de personas adultas mayores.

La detenida fue identificada como Grizelda “N”, quien fue denunciada por un habitante del municipio de Allende, Nuevo León, de donde también sería originaria la ahora detenida.

De acuerdo con el testimonio presentado ante las autoridades, la víctima detectó la desaparición de 12 millones de pesos que mantenía en su cuenta de ahorro, recursos que presuntamente habían sido canalizados de manera irregular a supuestos fondos de inversión.

Víctima detectó desaparición de ahorros

El afectado señaló que al revisar sus estados de cuenta se percató de que los ahorros ya no se encontraban disponibles, por lo que acudió a interponer la denuncia correspondiente, lo que derivó en las investigaciones y posterior detención de la ex trabajadora bancaria.

Autoridades buscan a más posibles afectados

Las autoridades indicaron que el caso se encuentra bajo investigación para determinar si existen más personas afectadas por este mismo modus operandi, el cual habría sido dirigido principalmente a adultos mayores.

Así mismo, exhortaron a la ciudadanía que haya sido víctima de un fraude similar y que reconozca a la mujer, a acudir a presentar su denuncia formal, a fin de fortalecer la carpeta de investigación y deslindar responsabilidades.