Investigan falla en protocolo de policías de Escobedo

Los policías de Escobedo aparentemente no detectaron una segunda arma entre las pertenencias de un detenido que se atrincheró en una patrulla

Por: Marcial Pasarón

Noviembre 29, 2022, 14:03

Mientras que el detenido se recupera en un hospital, se investiga una falla en el protocolo de seguridad, ya que policías de Escobedo no detectaron una segunda arma de fuego.



Se dio a conocer que la tarde del pasado lunes, el presunto delincuente portaba dos pistolas, sin embargo, una de ellas no fue detectada por los uniformados.



El sujeto fue detenido en un filtro de seguridad y sometido a una revisión.



De acuerdo a las averiguaciones llevadas a cabo por la Fiscalía, el lunes por la tarde el detenido viajaba a bordo de una motocicleta.



Al circular por la avenida Paseo de la Amistad, en la colonia Monteverde, intentó evitar el filtro instalado por la Policía.



Esto hizo que intentara circular en contra por la misma calle, pero fue copado por los efectivos.



En este lugar, se le encontró en su poder una pistola escuadra calibre 9 milímetros, pero el delincuente escondía una segunda arma entre su ropa, la cual no fue detectada, a pesar de la revisión realizada por los uniformados.



Esta falla en el protocolo, provocó que además, el delincuente presuntamente fuera esposado con las manos hacia adelante.



Lo anterior hizo que el detenido se atrincherara a bordo de la unidad 873, desde donde disparó en por lo menos 10 ocasiones, poniendo en riesgo la vida de varios oficiales.



Por otra parte, los cuatro policías que repelieron la agresión entregaron sus armas a la Fiscalía estatal y se pusieron a disposición de las autoridades investigadoras.



Hasta el momento, la Fiscalía continúan con las pesquisas.



Por su parte el secretario de seguridad del municipio de Escobedo, Hermelindo Lara Cruz, informó que el delincuente agredió primero a sus oficiales.



Mientras tanto, el inculpado de nombre Refugio, de 34 años de edad, se encuentra internado en el Hospital Universitario.



En este lugar, las autoridades lo mantienen en una zona especial y bajo el resguardo de elementos municipales y estatales.



Los hechos ocurrieron la tarde del lunes sobre la carretera a Nuevo Laredo frente a las instalaciones de la Fiscalía General de la República.