Investigan empresa por poste caído sobre hombre en Monterrey

El Ministerio Público volvió a solicitar información a la CFE para conocer quién era el propietario o quién tenía bajo su resguardo el poste.

La investigación por el poste que cayó sobre un hombre en Monterrey y que provocó que le amputaran una pierna dio un nuevo giro, luego de que la Fiscalía de Nuevo León confirmó que la estructura fue vendida a una empresa de telecomunicaciones distinta a la que ya se le había requerido información tras consultar a Comisión Federal de Electricidad.

Inicialmente, las autoridades encontraron nomenclatura que relacionaba el poste con una concesionaria de telecomunicaciones, por lo que la Fiscalía le solicitó apoyo; sin embargo, la empresa respondió que la estructura no estaba bajo su resguardo.

Ante esta respuesta, el Ministerio Público volvió a solicitar información a la Comisión Federal de Electricidad para conocer quién era el propietario o quién tenía bajo su resguardo el poste.

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De acuerdo con el vicefiscal, la CFE informó que la estructura había sido vendida a otra empresa de telecomunicaciones, por lo que esta nueva compañía ya fue requerida por la Fiscalía para confirmar que tiene bajo su resguardo el poste.

“Ya con la información de la comisión, ya tenemos información fidedigna y cuál es la empresa que tiene bajo su resguardo este poste”, señaló Luis Enrique Orozco.

Explicó que durante la investigación se encontraron diferentes nomenclaturas en la estructura, una relacionada con la CFE y otra con una empresa distinta, hasta establecer que finalmente se trata de otra compañía la que tendría bajo su resguardo el poste.

“Habían nomenclatura de la comisión, había nomenclatura de una diversa empresa y finalmente es otra la que tiene bajo su resguardo este poste”, detalló.

La Fiscalía continúa con las investigaciones para determinar las circunstancias en las que ocurrió la caída de la estructura y establecer si existe responsabilidad por las lesiones que sufrió el hombre.