Cae poste de concreto sobre hombre en Monterrey 

Paramédicos atendieron al hombre, identificado como Saúl, quien presentó una probable fractura expuesta en la extremidad inferior derecha.

Un hombre de 47 años resultó lesionado luego de que un poste de concreto cayera sobre él mientras caminaba por la vía pública, en el municipio de Monterrey.

El accidente ocurrió sobre la avenida Nuevo México, en la colonia Sin Nombre de Colonia 15, donde elementos de Protección Civil de Monterrey confirmaron el reporte.

Paramédicos atendieron al hombre, identificado como Saúl, quien presentó una probable fractura expuesta en la extremidad inferior derecha.

Posteriormente, fue trasladado por paramédicos de Cruz Roja al Hospital Metropolitano para recibir atención médica.

Vecinos del sector señalaron que el poste ya había sido dañado tiempo atrás, presuntamente por un camión de carga, sin que fuera reparado.

Personal de Protección Civil eliminó el riesgo generado por el cableado y se dio aviso a las compañías de telefonía correspondientes para realizar las reparaciones.