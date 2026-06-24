Investigan causas del calcinamiento de camión de la Ruta 527

De manera oportuna se activó el protocolo de evacuación para salvaguardar la integridad de los pasajeros y se les pidió bajar

Luego de que este martes un camión de transporte público de la Ruta 527 Ramal Anzures-Apodaca quedó calcinado cuando estaba en servicio, el Instituto de Movilidad y Accesibilidad de Nuevo León informó que iniciaron una investigación.

De manera oportuna se activó el protocolo de evacuación para salvaguardar la integridad de los pasajeros y se les pidió bajar, así que no hubo usuarios lesionados, como tampoco daños a terceros, ni afectaciones a la infraestructura municipal.

La unidad, con el número económico 2116, pertenece al grupo transportista Conexiones Metropolitanas.

Al filo de las 6:10 horas de este martes, el camión comenzó a incendiarse mientras circulaba sobre la Avenida Ruiz Cortines y Carretera Juárez, en el municipio de Apodaca.

Las autoridades estatales ya realizan las revisiones e investigaciones para determinar con precisión las causas del siniestro y, en su caso, deslindar las responsabilidades.