Se consume en llamas camión de Ruta 527 en Apodaca

El operador del transporte urbano intentó sofocar las llamas con un extintor que traía la unidad, sin tener éxito. Los pasajeros lograron bajar

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Este martes, un camión de transporte público de la Ruta 527 se quemó cuando circulaba por la avenida Ruiz Cortines y la carretera Apodaca-Juárez, en el municipio de Apodaca.

Las autoridades policiacas informaron que este siniestro ocurrió al filo de las 06:10 horas.

La Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad del municipio de Apodaca informó que no hubo usuarios lesionados, porque alcanzaron a bajar.

El chofer, que sólo fue identificado como Francisco Javier, dijo a las autoridades que circulaba de oriente a poniente por Prolongación Avenida Ruiz Cortines en dirección hacia la Carretera Apodaca-Juárez.

Y al llegar al cruce con la Carretera Apodaca-Juárez, espejeó en su retrovisor izquierdo, percatándose que el autobús de pasajeros comenzaba a desprender humo blanco en la parte de atrás, donde está el motor.

Por eso, le pidió a los usuarios descender de la unidad.

Luego, el operador del transporte urbano intentó sofocar las llamas con un extintor que traía la unidad, sin tener éxito.

La unidad siguió incendiándose, hasta calcinarse casi por completo.

El punto de referencia más cercano a donde ocurrieron estos hechos es la colonia Fátima Residencial o Parque Industrial Davisa.