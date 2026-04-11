Investiga Fiscalía robo afuera de banco en Guadalupe

Debido a la rapidez con la que ocurrió el asalto, las primeras diligencias se han centrado en el análisis de cámaras de videovigilancia

El fiscal general de Nuevo León, Javier Flores Saldívar, informó que ya se encuentra en integración la carpeta de investigación por el robo registrado afuera de un banco en el municipio de Guadalupe, donde una persona fue despojada de aproximadamente 100 mil pesos.

El funcionario estatal explicó que, debido a la rapidez con la que ocurrió el asalto, las primeras diligencias se han centrado en el análisis de cámaras de videovigilancia tanto al interior como en el exterior de la institución bancaria.

“Realmente, las labores de investigación que se hacen para la obtención de medios probatorios, pues es la vigilancia de las cámaras dentro y fuera del banco, y por la premura en que fueron esos hechos comienza a hacerse la integración de la carpeta”, señaló.

Al ser cuestionado sobre la posible participación de empleados bancarios en este tipo de robos, el fiscal indicó que, hasta el momento, no se tienen indicios que apunten a esa línea de investigación.

Precisó que, aunque en algunos casos se generan sospechas sobre posibles filtraciones de información, las indagatorias deben sustentarse en evidencia.

Flores Saldívar reiteró que conforme avancen los trabajos periciales y el análisis del material videográfico, se podrán definir nuevas líneas de investigación y avanzar en la identificación de los responsables.

El robo ocurrió en las inmediaciones de una sucursal bancaria en Guadalupe, lo que generó movilización de corporaciones de seguridad en la zona.