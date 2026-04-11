Lo despojan de maletín con 100 mil pesos al dirigirse a banco

El afectado recién había descendido de su vehículo y se dirigía al banco cuando fue interceptado por dos hombre, en una plaza comercial, en Guadalupe

Una movilización policiaca se registró la mañana de este jueves luego del reporte de un asalto contra una persona que intentaba ingresar a una sucursal bancaria ubicada en una plaza comercial del municipio de Guadalupe.

La víctima, un hombre que no fue identificado de manera oficial, fue despojado de un maletín cuando presuntamente acudía a realizar un depósito.

Los hechos ocurrieron en una reconocida plaza comercial situada en la colonia Gustavo Díaz Ordaz, sobre la avenida Pablo Livas, donde personal del banco y testigos alertaron a las autoridades tras percatarse del atraco.

De acuerdo con los primeros informes, el afectado recién había descendido de su vehículo y se dirigía al banco cuando fue interceptado por dos sujetos.

Según la versión preliminar, los presuntos responsables abordaron al hombre de forma directa y, mediante el uso de la fuerza, le arrebataron un maletín para posteriormente darse a la fuga.

Fuentes extraoficiales señalaron que en el interior del maletín se encontraban aproximadamente 100 mil pesos en efectivo, aunque dicha cantidad no ha sido confirmada por la autoridad.

Tras cometer el asalto, los agresores huyeron con rumbo desconocido a bordo de una camioneta en color gris, lo que generó la activación de un operativo de búsqueda en la zona y sectores aledaños.

Al sitio acudieron elementos de la Policía municipal de Guadalupe, así como agentes ministeriales, quienes recabaron información y revisaron cámaras de videovigilancia del área.

Las autoridades informaron que ya se inició una carpeta de investigación para esclarecer el delito y dar con los responsables.

Hasta el momento no se reportan personas detenidas y el móvil del asalto continúa bajo investigación.