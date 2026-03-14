Investiga Fiscalía extorsiones a negocios tras cateos

El fiscal Javier Flores informó que los operativos derivan de denuncias por amenazas a propietarios de establecimientos como bares, chatarreras y cantinas

La Fiscalía General de Justicia del estado mantiene en curso investigaciones por presuntos casos de extorsión a negocios de la zona metropolitana, luego de una serie de cateos realizados el pasado jueves 12 de marzo en los municipios de Guadalupe, Apodaca, Pesquería y Monterrey.

El fiscal del estado, Javier Flores, informó que los operativos derivan de denuncias por amenazas a propietarios de establecimientos como bares, chatarreras y cantinas.

“Son varios eventos en varias formas en que amenazan a los dueños de los negocios con causarles mal. Entonces hay algunas denuncias anónimas, se investiga con algo de inteligencia”, dijo al término de una reunión de seguridad en Palacio de Gobierno.

Durante la madrugada y mañana del jueves se realizaron al menos 13 cateos simultáneos encabezados por el Grupo Antisecuestros de la Fiscalía estatal y agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones.

El municipio de Guadalupe fue donde se concentró el mayor número de intervenciones.

Como resultado de los operativos, cinco cateos fueron positivos, lo que permitió avanzar en las indagatorias y ampliar las carpetas de investigación

“Fueron cinco positivos, corresponden en algunos a un tema de extorsión y en otros en los cuales se encontró droga y armas”, especificó el fiscal del estado.

Las autoridades informaron que durante los cateos se logró la detención de dos personas, además del aseguramiento de teléfonos móviles, droga y otros indicios que serán integrados a las investigaciones.

Los operativos se realizaron principalmente en viviendas, aunque algunos también se llevaron a cabo en negocios. Posteriormente, durante el transcurso del día y la noche del mismo jueves, se efectuaron nuevos cateos, algunos de ellos en bares.

“Son varios eventos en varias formas en que amenazan a los dueños de los negocios con causarle mal. Entonces hay algunas denuncias anónimas, se investigan con algo de inteligencia. Se realizaron cinco cateos de los cuales fueron cinco positivos, corresponden en algunos a un tema de extorsión y en otros en los cuales se encontró droga y armas”, reiteró.

El fiscal aclaró que, aunque las investigaciones están relacionadas con el delito de extorsión, los casos corresponden a distintos hechos. También señaló que parte de las indagatorias se vinculan con la denuncia por la privación ilegal de la libertad de una persona, quien ya se encuentra a salvo.