Realizan 13 cateos simultáneos por secuestro y extorsión

La Fiscalía estatal no ha emitido información oficial sobre posibles personas detenidas o aseguramientos derivados de estos operativos

Como parte de una investigación en curso por los delitos de privación ilegal de la libertad y extorsión, elementos de la Fiscalía Especializada Antisecuestros, en coordinación con la Agencia Estatal de Investigaciones, ejecutaron de manera simultánea 13 órdenes de cateo en distintos municipios del área metropolitana de Monterrey.

Las intervenciones se realizaron en los municipios de Guadalupe, Apodaca, Pesquería y Monterrey, donde las autoridades recabaron diversos indicios en los domicilios inspeccionados con el objetivo de fortalecer y ampliar las carpetas de investigación derivadas de distintas denuncias.

El municipio de Guadalupe fue donde se concentró el mayor número de cateos.

Una de las intervenciones se llevó a cabo en el domicilio marcado con el número 502 de la calle Loreto, entre las calles Miguel Azúa y Monte Escobedo, en la colonia Cañada Blanca.

En la zona se observó un fuerte acordonamiento por parte de elementos de la Fiscalía estatal y personal ministerial, quienes resguardaron el perímetro mientras se desarrollaban las labores al interior del inmueble.

De manera simultánea, otro cateo se efectuó también en la colonia Cañada Blanca, sobre la calle Moyahua número 335, a aproximadamente dos kilómetros del primer punto.

Asimismo, a unos metros de distancia, sobre la calle Mazapil, se localizó otro domicilio que ya contaba con sellos de “inmueble asegurado”.

En Guadalupe también se registraron dos cateos más en domicilios de la colonia San Rafael, uno adicional en la colonia Huerta y otro más en la colonia Escamilla.

En el municipio de Apodaca se realizaron cuatro cateos más: dos en la colonia Santa Rosa, donde se reportó una persona detenida tras la intervención en el domicilio ubicado en la calle Santa Mónica número 117; además de dos cateos adicionales en las colonias Rincón de Huinalá y Misión Real.

En Pesquería se ejecutó un cateo en la colonia Valle de Santa María, mientras que en Monterrey se realizó otro en la colonia Ejidal Los Remates.

Hasta el momento, la Fiscalía General de Justicia del Estado informó que algunos de los cateos arrojaron resultados positivos.

Como saldo preliminar, se reporta la detención de dos personas ,quienes aún no han sido identificadas, así como el aseguramiento de droga y diversos indicios.

Se espera que en las próximas horas se den a conocer mayores detalles sobre los resultados de las diligencias.