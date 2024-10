Instan médicos a la prevención de la salud mental

En el marco del Día Internacional de la Salud Mental, los intentos para quitarse la vida siguen en aumento, y es que se trata de una tendencia que tiene años al alza, así lo explicó el médico psiquiatra Omar Kawas Valle.

“La cifra en 2017 teníamos 5.1 suicidios por cada 100,000 habitantes en México, después de la pandemia esto subió a 6.3 más o menos”, dijo Kawas Valle.

Para la prevención es necesario buscar otra perspectiva y atacar el origen de estos pensamientos negativos.

“No tenemos que hablar del suicidio, tenemos que hablar de la prevención del suicidio y la prevención implica hablar de la depresión, de ansiedad, de estrés, de estilo social, todo esto, o sea tenemos que irnos a las bases”, señaló.

Como fue el caso de Alfonso Hinojosa, quien fue diagnosticado con depresión y ahora cuenta con el tratamiento adecuado.

“Yo tuve dos intentos, dos intentos de suicidio, la depresión o sea pues no perdona, entonces sentía, va a sonar cliché, desesperanza completamente que nada tenía sentido, que todo había estado mal y pues iba a seguir estando mal”, expresó.

Sin embargo, los estigmas para los pacientes diagnosticados con un problema de salud mental también abonan al aislamiento o que no se busque la ayuda.

“Quitar el estigma ese es un punto básico, que la gente no tenga miedo de pedir ayuda, que la gente no se sienta mal, ¿por qué preocuparnos de tener una enfermedad mental?”, dijo el médico psiquiatra Omar Kawas Valle.

Y en ocasiones no se les da la atención debida a los seres queridos.

“Es verdad ellos buscan una ayuda, o sea es un grito de ayúdame, me siento mal, pero nosotros nos involucramos en nuestro día a día y no nos damos cuenta… …hay muchos que tienen la esperanza de decir lo que pasé, pero hay otros que realmente no lo lograron”, mencionó Marichuy Camacho, quien trabaja apoyando a su hijo.

Comentarios