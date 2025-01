Vende Alondra sus dibujos para ayudar a mantener su hogar

Alondra Montoya es una joven de 29 años que padece depresión mayor y discapacidad intelectual, pese a su condición, ella sale todos los días a vender sus dibujos en búsqueda de solventar los gastos de su hogar.

"Lo hago porque me gusta y para solventar mis gastos, mis medicamentos y mi comida. Para pagar recibos y para ayudarle a mi papá”, mencionó.

Alondra vive con su papá que es pensionado y mantiene un empleo de medio turno para sostener su hogar, desgraciadamente el hermano mayor de Alondra padece esquizofrenia y no sale de casa.

En medio de un entorno de carencias y complicaciones, Alondra desarrolló un talento que se convertiría en su gran pasión.

“Yo solita con ver, desde niña. Desde los seis años empecé a dibujar gallos, conejos. Este mes empecé a dibujar los rostros con las caras, los ojos y todo me fue saliendo”, explicó.

Ya sea en la avenida Santa Rosa de Lima o a un costado de Pablo Livas, en Guadalupe, Alondra vende sus dibujos a 20 pesos, incluso realiza un retrato en cinco minutos.

“Cuando me dicen que los dibujo muy hermoso, me siento muy feliz. Me dicen que cambie de oficio, que venda dulces, entre otras cosas. Yo no lo quiero hacer porque realmente me hace muy feliz”.

Desgraciadamente sus ingresos y los de su papá no son suficientes para sostener su vivienda ubicada en el número 1532 de la calle Dalia, en la colonia Santa María, en Guadalupe, cuyo techo está colapsando.

En estas condiciones la familia de Alondra difícilmente podrán superar las gélidas temperaturas de este frente frío, aunado a que no podrá salir a vender su arte.





