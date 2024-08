Incendio consume domicilio en colonia Tierra Propia

Se registró el incendio de una casa habitación sobre la calle Cocula, en el domicilio marcado con el número 351, en la colonia Tierra Propia, en Guadalupe.

Según informes de Protección Civil del Estado, quien acudió al lugar, aparentemente se trataría de la acumulación de basura dentro de este domicilio lo que causaría este incendio.

No se registraron lesionados, no hubo necesidad de evacuación y no hubo daños a los domicilios aledaños, únicamente la casa habría sido consumida en su totalidad.

El propietario habría sido identificado como Gerardo Villegas Zamarrón, de 60 años de edad.

En el lugar, se quedó a cargo la policía municipal de Guadalupe y el domicilio se encuentra acordonado.

Comentarios