Identifican a mujeres asesinadas en Pesquería; eran menores

Investigaciones llevadas a cabo por agentes de la Policía Ministerial, lograron establecer las identidades de las mujeres y de un hombre que resultó lesionado

Las autoridades establecieron que las dos mujeres asesinadas en Pesquería son menores de edad, de las cuales una tenía 14 años.

Las investigaciones llevadas a cabo por agentes de la Policía Ministerial, lograron establecer las identidades de ambas y del hombre que las acompañaba.

Las víctimas mortales respondían a los nombres de Ana Sofía, de 17 años, y Johana, de 14.

Mientras que el hombre que se encuentra internado en el Hospital de Zona número 21, responde al nombre de José Guadalupe.

Sin embargo la Policía sigue varias líneas de investigación, pero todo parece indicar que fue por un problema de drogas.

El ataque ocurrió la madrugada del lunes en un domicilio localizado en la calle Ciena, de la colonia Lomas de San Martín.

Trascendió que la agresión fue cometida por dos sujetos que ingresaron a la casa y sorprendieron a las víctimas.

Los asesinos se dieron a la fuga y hasta el momento se desconoce la ubicación de los delincuentes.

Peritos de la Fiscalía levantaron evidencias en el lugar, entre ellas varios casquillos.