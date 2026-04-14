Ataque armado deja dos mujeres muertas y un herido en Pesquería

Los hechos ocurrieron en la colonia Lomas de San Martín, donde, de acuerdo con los primeros reportes, personas armadas arribaron a un domicilio y abrieron fuego

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De varios balazos, dos mujeres fueron asesinadas y un hombre resultó herido, al ser sorprendidos en el interior de una casa en la colonia Lomas de San Martín.

Los hechos presuntamente ocurrieron durante la madrugada del lunes en el municipio de Pesquería.

El ataque fue reportado en la casa marcada con el número 625-A de la calle Siena, en el referido sector.

En base a las primeras investigaciones, la agresión y ejecución dejó a dos mujeres muertas en el interior de la casa.

Además a un hombre herido que fue auxiliado por persona paramédico y trasladado a un hospital.

Vecinos de la calle esa arteria señalaron haber escuchado varios disparos cerca de las dos de la madrugada.

Elementos del grupo de homicidios de la Policía Ministerial del Estado, realizaban investigaciones y buscaba cámaras de seguridad en la zona.

Mientras tanto, elementos de Servicios Periciales buscaba evidencias en el interior y exterior de la casa.

Se presume que en la escena del doble asesinato había casquillos e indicios de que las víctimas estaba conviviendo.

Hasta el momento se desconoce la identidad de las mujeres y del hombre.

Esa calle fue cerrada al paso vehicular y solo se permitía la salida de vecinos que se dirigían a. Dejar a sus hijos a la escuela y a sus centros laborales.