Identifican a hombre que agredió a policías de Guadalupe

Las investigaiones dentro de la carpeta integrada por la Fiscalía, revelaron que Ángel Adán de la Cruz, estuvo detenido en varias ocasiones.

El sujeto que fue abatido tras agredir a policías de Guadalupe, tenía antecedentes penales por robo de automóviles.

El sujeto identificado como Ángel Adán de la Cruz, de 34 años de edad fue neutralizado en calles de la colonia Valle del Sol.

Asimismo, se confirmó que el menor de edad que se encontraba en el lugar quedó bajo el resguardo del DIF.

Las Investigaiones que se llevaron a cabo dentro de la carpeta integrada por la Fiscalía, revelaron que Ángel Adán de la Cruz , estuvo detenido en varias ocasiones.

En base a las imágenes grabadas por cámaras de seguridad y a las pesquisas se dio a conocer que el sujeto fue reportado por quemar cobre en las calles de ese sector.

A la llegada de los policías, el sujeto utilizó un machete para agredir a un oficial y posteriormente intentó huir pero sin dejar de amenazar a los uniformados.

Debido a que a esto, los uniformados tuvieron que utilizar la fuerza letal para neutralizar a Ángel Adán.

Aunque existen estas pruebas dentro de la carpeta de investigación, los uniformados permanecen en resguardo hasta que la Fuscalía resuelva su situación jurídica.