Abaten a hombre tras agredir a policía en Guadalupe

Un hombre que se encontraba quemando basura fue abordado por autoridades para pedirle que frenara, a lo que respondió agrediendo a un oficial con un machete

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Un hombre que presuntamente atacó a un elemento de seguridad perdió la vida luego de ser abatido por otros uniformados, en hechos registrados en el municipio de Guadalupe.

El incidente ocurrió en la colonia Valle del Sol, específicamente en el cruce de las calles Veranada y Verdón, a pocos metros de la avenida Pablo Livas.

De acuerdo con versiones extraoficiales, el hombre, aún no identificado de manera oficial, pero conocido en el sector con el apodo de “El Negro”, se encontraba quemando basura y cobre en el cruce mencionado.

Al lugar arribaron elementos de la Policía Municipal de Guadalupe para solicitarle que se detuviera, debido al peligro que representaba la quema de materiales en la vía pública.

Las mismas fuentes señalaron que el individuo presuntamente estaba acompañado por un menor de edad al momento del arribo de los oficiales.

Durante el intercambio inicial, el hombre habría reaccionado de manera violenta, amenazando a los policías con un machete, lo que obligó a los uniformados a mantener distancia y tratar de desescalar la situación mediante el diálogo.

Tras varios minutos de negociación, el sujeto dejó al menor en un punto cercano y posteriormente se lanzó contra uno de los policías, intentando agredirlo con el arma blanca.

Acto seguido, se inició una persecución a pie por varias calles del sector, generando alarma entre los habitantes de la zona.

Un video captado por vecinos y difundido en redes sociales muestra cómo, en plena vía pública, el hombre intentaba evadir a los oficiales mientras estos realizaban detonaciones para neutralizar la amenaza.

Finalmente, en el mismo cruce de Veranada y Verdón, el individuo fue abatido y su cuerpo quedó tendido sobre la carpeta asfáltica.

La zona fue acordonada por elementos municipales para preservar la escena.

Al sitio acudieron agentes ministeriales y personal de servicios periciales para el levantamiento de indicios y el inicio de las investigaciones correspondientes.

Asimismo, se esperaba el arribo del Servicio Médico Forense para realizar el levantamiento del cuerpo y determinar oficialmente la causa de la muerte.

Hasta el momento, no han precisado la situación legal del menor que presuntamente acompañaba al fallecido, mientras continúan las indagatorias para esclarecer los hechos.