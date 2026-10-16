Identifican a 'El 34' como uno de los ejecutados en Gómez Morín

Presuntamente, la persecución comenzó en territorio de San Pedro y continuó hasta Monterrey, donde los ocupantes del vehículo fueron alcanzados

Uno de los dos hombres que fueron perseguidos por San Pedro y asesinados en Monterrey la tarde de este jueves sería Omar Ibarra Lozano, alias “El 34”, quien es señalado como exoperador del grupo. La fuente indicó que su actividad reciente lo vinculaba con una banda dedicada a extorsionar comercios en San Pedro Garza García.

Archivos periodísticos apuntan a que el hombre fue detenido por elementos del Ejército en junio de 2009, cuando era señalado como presunto operador de los Beltrán Leyva en Nuevo León.

En ese momento, las autoridades lo relacionaron con el supuesto adiestramiento de alrededor de 400 integrantes de esa organización criminal.

¿Cómo sucedieron los hechos en el que 'El 34' fue asesinado?

Ibarra Lozano viajaba, al mediodía de este jueves, en un Volkswagen Vento negro cuando fue atacado a balazos junto con el conductor, en una agresión que terminó con el automóvil impactado contra el barandal de una gaza vial que conecta con la avenida Morones Prieto. Esto ocurrió en Monterrey, límites con San Pedro.

De acuerdo con los reportes del hecho, la persecución comenzó en territorio de San Pedro y continuó hasta Monterrey, donde los ocupantes del vehículo fueron alcanzados por los disparos; ambos murieron en el lugar.

Oficialmente, las identidades no han sido confirmadas por autoridades ministeriales, ni se ha dado a conocer el móvil del doble homicidio ni quiénes son los responsables.

Tras el ataque, corporaciones de seguridad acudieron al sitio para resguardar la zona y recabar indicios. Las autoridades mantienen las investigaciones para establecer el móvil de la agresión e identificar a los responsables.

Asesinan a dos hombres en un automóvil sobre Gómez Morín

Tras una persecución que comenzó en San Pedro Garza García, y en la que se detonaron al menos 10 proyectiles de arma de fuego, dos hombres fueron ejecutados mientras circulaban sobre la gaza de la avenida Gómez Morín a la altura de Morones Prieto, en Monterrey.