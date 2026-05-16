Identifican a detenidos tras cateo a negocio en Guadalupe

Elementos de la Fiscalía revisaron un establecimiento que se anunciaba como miscelánea y copiado de documentos, en donde aseguraron dosis de droga

Luego de catear una casa frente a la Clínica 4 del IMSS, donde fueron detenidos dos distribuidores, agentes ministeriales capturaron a dos presuntos pistoleros que vigilaban el movimiento de la Policía.

Las diligencias solicitadas por la Fiscalía y obsequiadas por un juez de control, se llevaron a cabo en la calle Zuazua, en la colonia Del Maestro, en Guadalupe.

En esta propiedad, los detectives de la Fiscalía Especializada contra Narcomenudeo ingresaron para realizar una revisión.

En el lugar fueron sorprendidos dos sujetos identificados como Brandon, de 29 años, y Fabián, de 24.

El despliegue de efectivos en esa zona provocó incertidumbre entre las personas que se encontraban en la clínica.

A estas dos personas se les encontró en su poder dosis de droga, una báscula y teléfonos celulares.

Dentro de la propiedad señalada como punto de venta había dinero en efectivo y desde este sitio se realizaban las operaciones de tráfico.

El reporte que sobre la misma calle, pero a una cuadra de distancia se encontraban sujetos armados observando el movimiento de policías, hizo que las fuerzas de orden y agentes ministeriales se desplegaran en cuestión de minutos.

Tras lograr cerrar varias calles, los detectives interceptaron a dos sujetos identificados como Milton y Moisés, presuntos integrantes de una célula criminal que opera en los alrededores de esos sectores.

A los dos inculpados les fueron aseguradas varias dosis de droga, así como un fusil de asalto con cargador abastecido.

Los dos sujetos, según la información dada a conocer traían en su poder los mismos indicios que portaban los dos hombres detenidos durante el cateo.