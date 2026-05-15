Catean tienda por narcomenudeo en centro de Guadalupe

El operativo de la Fiscalía estatal dejó como saldo cuatro personas detenidas y el aseguramiento de droga, durante este jueves

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Un cateo por narcomenudeo en una tienda de misceláneas en el Centro de Guadalupe dejó como saldo el aseguramiento de droga y cuatro personas detenidas, dos de ellas porque fueron vistas armadas a unas cuadras de distancia de donde ocurría el operativo.

La movilización policiaca inicial se registró sobre la calle Juan Zuazua, frente a la Clínica 4 del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Elementos de la Fiscalía General de Justicia arribaron durante la mañana del jueves para requisar el establecimiento, que se anunciaba como venta de misceláneas y copiado de documentos.

Una fuente detalló que al interior se logró el decomiso de marihuana y cristal, sin que se precisaran las cantidades.

Al arribo de la autoridad había dos hombres como encargados del establecimiento, mismos que ante la presencia de los estupefacientes fueron arrestados como parte de las pesquisas.

El inmueble fue cerrado y quedó asegurado por la Agencia Estatal de Investigaciones.

Mientras la diligencia de la autoridad aún no concluía, el reporte de personas armadas a unas cuadras de distancia generó que los elementos se trasladaran de emergencia.

Fue sobre el cruce de Zuazua y Francisco Villa, ya en territorio de la colonia Polanco, donde testigos refirieron observar a dos hombres que llevaban un arma larga en vía pública.

Los agentes localizaron a los sospechosos cuando intentaban ingresar a un domicilio, y procedieron a su detención.

Uno de los presuntos criminales llevaba el arma y, en una mochila, droga en cristal.