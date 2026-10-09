Identifican a agresor de mujer asesinada en Hacienda Montecarlo

La Fiscalía de Nuevo León identificó al presunto responsable del asesinato de una mujer en Hacienda Montecarlo y solicitó una orden de aprehensión.

La Fiscalía de Nuevo León identificó al presunto responsable del asesinato de una mujer de entre 20 y 25 años, ocurrido en un domicilio de la colonia Hacienda Montecarlo, y ya solicitó una orden de aprehensión en su contra.

El vicefiscal Alejandro Carlín informó que el señalado sería la expareja sentimental de la víctima y que ambos eran de nacionalidad salvadoreña.

“Ya fue solicitada una orden de aprehensión, se tiene identificada al agresor. En este caso se tiene antecedente de que también el agresor era salvadoreño, así como la víctima del delito.”

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Los hechos ocurrieron alrededor de las 21:40 horas del viernes, en un domicilio ubicado sobre la calle Del Arco, donde la mujer fue atacada con un arma blanca.

De acuerdo con los primeros reportes, la agresión habría ocurrido frente a los hijos de la víctima, quienes se encontraban en el domicilio al momento de los hechos.

Al lugar acudieron elementos de auxilio y autoridades, quienes localizaron a la mujer con graves lesiones en el cuello; pese a la atención, posteriormente se confirmó que ya no contaba con signos vitales.

Carlín confirmó que tres hijos de la pareja se encontraban en el domicilio y actualmente permanecen bajo resguardo del DIF.

“Efectivamente se encontraban ahí tres hijos de parte de esa pareja. Estos hijos se encuentran actualmente resguardados en el DIF.”

La zona fue acordonada mientras agentes investigadores y personal de Servicios Periciales realizaron las diligencias correspondientes.

Las autoridades continúan con las investigaciones para ubicar y detener al presunto responsable, además de esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el ataque.