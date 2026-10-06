Muere mujer acuchillada por su expareja en Pesqueria

La zona fue acordonada mientras agentes investigadores y servicios periciales realizaron las diligencias correspondientes.

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Una mujer de entre 20 y 25 años perdió la vida tras ser atacada con un arma blanca al interior de un domicilio ubicado en la calle Del Arco, en la colonia Hacienda Montecarlo.

Los hechos se registraron alrededor de las 21:40 horas del viernes. De acuerdo con los primeros reportes, la agresión habría ocurrido frente a los hijos de la víctima, quienes presuntamente se encontraban en el domicilio al momento del ataque.

Tras recibir el reporte, elementos de auxilio y autoridades acudieron al lugar y localizaron a la mujer con graves lesiones en el cuello.

Pese a la atención, posteriormente se confirmó que ya no contaba con signos vitales.

De manera preliminar, testigos señalaron como presunto responsable a la expareja sentimental de la víctima, quien habría escapado del domicilio después de la agresión.

La zona fue acordonada mientras agentes investigadores y personal de Servicios Periciales realizaron las diligencias correspondientes.

El caso quedó bajo investigación de las autoridades para esclarecer lo ocurrido y determinar la responsabilidad de la persona señalada.