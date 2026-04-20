Honran en Juárez a policía fallecido por operativo

La ceremonia se llevó a cabo en las instalaciones de la corporación municipal, con la presencia de autoridades de los tres niveles de gobierno

El Gobierno Municipal de Juárez realizó un homenaje póstumo al Policía Tercero César Jiovani Alanís Fabián, elemento de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, quien perdió la vida mientras atendía un hecho durante la madrugada del sábado en el municipio.

La ceremonia se llevó a cabo en las instalaciones de la corporación municipal, con la presencia de autoridades de los tres niveles de gobierno y representantes de distintas corporaciones de seguridad, quienes se congregaron para reconocer la trayectoria y servicio del elemento caído.

Reconocen trayectoria y vocación de servicio

Durante el acto, la presidenta municipal Mónica Oyervides Acosta destacó el desempeño del oficial, subrayando su labor dentro del área de análisis e investigación, así como su compromiso con la seguridad de la ciudadanía.

La edil expresó que el elemento se distinguió por su disciplina y profesionalismo, y aseguró que su labor dejó huella dentro de la corporación, al tiempo que reiteró el respaldo institucional hacia su familia.

Asimismo, manifestó su solidaridad con la esposa e hijos del policía, a quienes aseguró que el municipio brindará acompañamiento y apoyo, al tiempo que condenó los hechos en los que perdió la vida y afirmó que se dará seguimiento para que no queden sin castigo.

Autoridades reiteran compromiso de justicia

En el homenaje también participó el secretario de Igualdad e Inclusión de Nuevo León, Félix Arratia Cruz, quien reconoció la labor de los cuerpos de seguridad y reiteró el compromiso del Gobierno estatal para respaldar a los elementos en el desempeño de sus funciones.

El funcionario señaló que se mantendrá la coordinación con el municipio y las instancias correspondientes para contribuir en las investigaciones y garantizar que se haga justicia en este caso.

Durante la ceremonia se realizaron guardias de honor encabezadas por autoridades municipales y estatales, con la participación de corporaciones como Guardia Nacional, Fuerza Civil, Ejército Mexicano, Policía Ministerial, así como policías municipales de distintas localidades de Nuevo León.

César Jiovani Alanís Fabián ingresó a la corporación en junio de 2022, donde se desempeñó con disciplina y capacidad técnica en tareas de seguridad. El 20 de marzo de 2026 fue promovido al grado de Policía III, como reconocimiento a su desempeño dentro de la institución.

El Gobierno Municipal de Juárez reiteró que se dará seguimiento puntual a las investigaciones y que se continuará fortaleciendo la seguridad de los elementos, al tiempo que se honra la memoria de quienes pierden la vida en el cumplimiento de su deber.