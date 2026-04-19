Asesinan a policía de Juárez y su ejecutor queda abatido

El presunto ejecutor fue identificado como Jaime de Jesús, quien presuntamente acababa de abandonar el penal por el delito de narcomenudeo

Un elemento de la policía de Juárez fue asesinado a balazos y su ejecutor, fue abatido, al interior de un domicilio de la Colonia Infonavit Francisco Villa, del municipio de Juárez.

Los hechos se reportaron sobre la calle Mariano Escobedo, poco después de las 1:00 horas del sábado, en donde el policía fallecido fue identificado como César Jiovany Analís Fabián, de 29 años.

De acuerdo a los primeros reportes, los policías acudieron al reporte de una persona armada en la zona y, al llegar a la calle, escucharon detonaciones, ingresando al domicilio, y es cuando, en medio de una balacera, cae primero el elemento y, posteriormente, sus compañeros repelen y matan al ejecutor.

El presunto ejecutor fue identificado como Jaime de Jesús, quien presuntamente acababa de abandonar el penal por el delito de narcomenudeo.

Tras el intercambio de disparos, otros seis sujetos fueron detenidos y puestos a disposición de las autoridades.

Mediante redes sociales, la corporación policiaca emitió sus condolencias, por el elemento perecido en el cumplimiento de su deber.