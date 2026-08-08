Hombre atropellado por tráiler fue empujado por un sujeto

Video revela el momento en que un hombre es empujado y muere atropellado por un tráiler en Ruiz Cortines; autoridades investigan.

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Un video difundido este viernes muestra el momento en que un hombre perdió la vida tras ser atropellado por un tráiler en la avenida Ruiz Cortines, en Monterrey, accidente ocurrido durante el jueves.

En las imágenes se observa a un hombre con playera blanca acercarse a otra persona que caminaba en sentido contrario y, aparentemente, lanzarse contra ella para empujarla a la altura del hombro.

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Tras el impacto, la víctima pierde el equilibrio y cae justo en el momento en que un tráiler circulaba por la zona, por lo que termina debajo de las llantas de la pesada unidad.

El presunto agresor intentó auxiliar al hombre tras percatarse de lo ocurrido; sin embargo, no logró retirarlo del paso del vehículo y posteriormente se alejó del lugar.

Autoridades ya investigan las circunstancias del hecho para determinar la responsabilidad de las personas involucradas y esclarecer si el atropello ocurrió como consecuencia directa del empujón captado en el video.

El accidente generó movilización de cuerpos de emergencia y autoridades en la zona de Ruiz Cortines, donde se confirmó el fallecimiento de la víctima.