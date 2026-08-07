Muere hombre atropellado por tráiler en Ruiz Cortines

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio, pero únicamente confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales

Un hombre perdió la vida tras ser atropellado por un tráiler sobre la avenida Ruiz Cortines, en su cruce con la avenida Conchello, en Monterrey.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima, cuya identidad no ha sido revelada, era un hombre 55 años, de piel blanca y cabello canoso, que vestía una camisa de cuadros de colores.

Tras el impacto, el hombre quedó boca arriba entre las llantas traseras dobles del tráiler, luego de que la pesada unidad le pasara por encima.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio, pero únicamente confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales.

Conductor quedó a disposición de las autoridades

El conductor del tráiler fue detenido y quedó a disposición de las autoridades, quienes determinarán las circunstancias en las que ocurrió el fatal accidente.

También se está a la espera de la llegada de servicios periciales para el levantamiento del cuerpo y de las evidencias; afortunadamente hay dos comercios con cámaras de seguridad para investigar qué ocurrió y deslindar responsabilidades.