Hombre asesina a su pareja y lo hallan muerto en Hotel Safi

Debido a la gravedad de las heridas, el hombre que vestía con una playera negra, pantalón negro y chamarra café, perdió la vida por la fuerza de la caída

El hombre fallecido a las afueras del Metropolitan Center tras aventarse del piso 15 durante la mañana de este domingo, perdió la vida luego de presuntamente asesinar a su pareja sentimental en una de las habitaciones del Hotel Safi en el municipio de San Pedro.

De acuerdo con autoridades estatales, el hallazgo se reportó aproximadamente a las 8:28 horas en el cruce de las avenidas Diego Rivera y Lázaro Cárdenas, de la colonia Residencial San Agustín, luego de que Roberto Eduardo Caballero Reyes, de entre 45 y 50 años, originario de Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Antes de que se lanzara, según detallaron testigos, personal del hotel lo notó con una actitud nerviosa y descontrolada.

Al acercársele, el sospechoso salió corriendo hacia una terraza desde donde se aventó. Su cuerpo quedó a unos metros de la avenida Lázaro Cárdenas, en la entrada que lleva al estacionamiento subterráneo del complejo comercial.

Elementos de Protección Civil de San Pedro, así como de una ambulancia particular, se desplegaron hasta la zona; sin embargo, ninguno de los dos huéspedes tenía ya signos vitales.

Autoridades de diversas corporaciones se dieron cita en el lugar para llevar a cabo las indagatorias correspondientes.

Aparentemente, asesinó a su pareja antes de atentar contra su vida

Luego de identificarlo, las autoridades revisaron la habitación en que el ahora occiso se encontraba hospedado, donde encontraron a una mujer sin vida.

El cuerpo de la víctima identificada como Yoatzi Lizbeth Juárez Cabrera, originaria de Guanajuato, contaba con visibles signos de violencia, por lo que supuestamente sería su pareja sentimental.

Aparentemente, el hombre asesinó a la mujer dentro de la habitación, para después quitarse la vida momentos más tarde.

Al sitio arribaron agentes ministeriales para la indagatoria, quienes solicitaron las cámaras de videovigilancia y se entrevistaron con los trabajadores del hotel.

- Con información de David Cazares -

Muere persona afuera de hotel en San Pedro; se habría aventado

Autoridades investigan el hallazgo de una persona sin vida a las afueras de un hotel, en el área del edificio Metropolitan Center, en Valle Oriente, luego de reportarse la caída de una persona desde varios pisos, en el municipio de San Pedro Garza García.

Elementos de Seguridad y Protección Civil Municipal acudieron al lugar tras recibir el reporte de una persona sin vida en la zona de San Agustín.