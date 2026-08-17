Muere persona afuera de hotel en San Pedro; se habría aventado

Elementos de seguridad y protección civil del municipio acudieron al lugar tras recibir el reporte, mientras se realizan las labores correspondientes

Autoridades investigan el hallazgo de una persona sin vida a las afueras de un hotel, en el área del edificio Metropolitan Center, en Valle Oriente, luego de reportarse la caída de una persona desde varios pisos, en el municipio de San Pedro Garza García.

Elementos de Seguridad y Protección Civil Municipal acudieron al lugar tras recibir el reporte de una persona sin vida en la zona de San Agustín.

De acuerdo con fuentes, la persona se arrojó desde el piso 15 aparentemente desde la terraza del lugar, por lo que perdió la vida a causa de las graves lesiones.

Ante esto, elementos las labores correspondientes para determinar las circunstancias en las que ocurrió el incidente.