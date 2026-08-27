Hijo de matrimonio asesinado es imputado por feminicidio y robo

Ejecutan orden de aprehensión contra hijo acusado de asesinar a sus padres en Monterrey por feminicidio, homicidio, robo, amenazas y lesiones.

Por los delitos de feminicidio, homicidio calificado, robo de vehículo, amenazas y lesiones, cuando ya estaba en un Centro de Reinserción Social, le fue ejecutada una orden de aprehensión a Jesús Cristo Manuel, de 21 años, señalado como presunto responsable del asesinato de sus padres en la colonia Ferrocarrilera, en Monterrey.

Lo anterior lo confirmó el vicefiscal, Alejandro Carlín Balboa.

“Cabe señalar que el día de hoy se ejecutó la orden de aprehensión en contra del agresor quien es hijo de las victimas. La orden de aprehensión se ejecuta por el delito de feminicidio, homicidio calificado, robo de vehículo, amenazas y lesiones”, precisó Carlín Balboa.

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Las víctimas fueron identificadas como Juan Manuel, de 60 años, y María del Carmen, de 58, padres del ahora detenido.

Los hechos ocurrieron al interior del domicilio familiar, marcado con el número 2223 de la calle Miguel C. Abasta, en la colonia Ferrocarrilera, donde, de acuerdo con la carpeta de investigación, se registró una riña familiar que habría desencadenado la agresión.

Según las primeras indagatorias, Jesús Cristo Manuel habría disparado primero contra su padre y posteriormente contra su madre. Hasta el momento, las autoridades no han establecido cuál fue el motivo que originó la discusión.

Horas después del doble homicidio, el joven fue detenido por policías de Monterrey luego de que presuntamente intentara robar un vehículo.

Además, el vicefiscal confirmó que el joven había salido apenas dos meses atrás del Penal de Apodaca, donde permaneció detenido por un delito relacionado con narcomenudeo.

El domicilio donde ocurrió la tragedia permaneció bajo resguardo de elementos de Fuerza Civil y, durante la mañana del lunes, agentes ministeriales realizaron un cateo como parte de las investigaciones.

“Se obtuvo, así como también se hicieron diversas periciales en el lugar en donde fue que fallecieron las personas. El agresor se tiene el antecedente de que estuvo detenido por el delito de narcomenudeo”, precisó.

En cuanto a la hermana del presunto agresor, una mujer de 25 años e hija de las víctimas, se informó que no fue herida por arma de fuego. De acuerdo con los datos proporcionados, únicamente habría sido mordida por su hermano durante la agresión.