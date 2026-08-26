Catean casa de matrimonio asesinado; vecinos colocan ofrenda

Elementos de la Fiscalía realizaron un cateo en el domicilio donde un matrimonio fue asesinado el domingo en la colonia Ferrocarrilera, en Monterrey.

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Elementos ministeriales de la Fiscalía General de Justicia del Estado continuaron este lunes con las diligencias en el domicilio donde la tarde del domingo fue asesinado un matrimonio, en la colonia Ferrocarrilera, en Monterrey.

El inmueble permaneció resguardado por elementos de Fuerza Civil y de la Fiscalía, con un perímetro de acordonamiento de aproximadamente 100 metros.

Fue cerca de las 10:00 de la mañana cuando arribó al sitio una unidad del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales, acompañada de agentes ministeriales, para cumplimentar una orden de cateo en el domicilio marcado con el número 2223.

De acuerdo con los primeros reportes, en el interior de la vivienda, Jesús Cristo Manuel, de 21 años, habría atacado a sus padres con un arma de fuego calibre .40. En la escena fueron localizados dos casquillos.

Los agentes ingresaban y salían constantemente del inmueble en busca de indicios que permitan esclarecer lo ocurrido y establecer qué habría llevado al joven a presuntamente atacar a sus propios padres.

Las autoridades informaron que Juan Manuel, de 60 años, y María del Carmen, de 58, presentaban cada uno una herida producida por proyectil de arma de fuego en la cabeza.

Además, una hermana del presunto agresor, de 25 años, habría sido atacada y mordida por el joven, aunque sobrevivió. Inicialmente se había señalado que también habría sido víctima de disparos, versión que posteriormente fue descartada.

Vecinos de la calle Miguel C. Abastas aseguran que desde hace tiempo era frecuente escuchar gritos y discusiones al interior del domicilio, situaciones que, según sus testimonios, eran provocadas principalmente por el hijo menor de la familia.

Asimismo, trascendió que el joven habría salido hace aproximadamente dos meses del Penal de Apodaca, aunque hasta el momento no se ha precisado por qué delito habría estado recluido.

De acuerdo con vecinos, la pareja tenía tres hijos: una joven de 25 años, un hijo de en medio y el menor, de 21 años, señalado como presunto responsable del doble homicidio.

Juan Manuel se desempeñaba como taxista, aunque durante el último año ya no se encontraba trabajando. Por su parte, María tenía dos empleos.

Durante las mañanas atendía un carretón de tacos y almuerzos ubicado a unos 150 metros de su domicilio, en la esquina de las calles Express y Miguel C. Abastas.

El establecimiento, conocido como “Tacos El General”, fue visitado esta mañana por vecinos, quienes dejaron una veladora y un arreglo floral en memoria de la mujer.

A partir del mediodía, María trabajaba en un local de comida casera llamado “Las Delicias de Mamá”, ubicado sobre la calle Ingeniero Manuel Couto, en su cruce con Palacio de Justicia.

El negocio tenía aproximadamente un año en funcionamiento y, según vecinos, era rentado por la propia María.

Mientras las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer el doble homicidio, habitantes de la zona recuerdan a Juan Manuel y María del Carmen como personas creyentes y trabajadoras, sin imaginar que su historia terminaría en medio de una tragedia familiar.