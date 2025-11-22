Hallan indicios de mendicidad tras cateo a casa en Monterrey

Durante el cateo se aseguraron un fragmento de cartón con escritos, una mochila rosa con prendas, monedas, billetes y artículos variados

La Fiscalía de Nuevo León informó sobre el cumplimiento de una orden de cateo con resultado positivo en un inmueble presuntamente relacionado con actividades de corrupción de menores mediante mendicidad.

La intervención se llevó a cabo en un domicilio ubicado en la calle José Justo Corro, en la colonia 10 de marzo, como parte de una investigación orientada a la búsqueda de posibles víctimas y a la localización de objetos utilizados para solicitar dinero a través de cartelones o actividades vinculadas a delitos contemplados en la ley general en materia de trata de personas.

Durante el cateo se aseguraron diversos indicios, entre ellos un fragmento de cartón con escritos, una mochila rosa con prendas, monedas, billetes y artículos variados, así como un DVR.

Las autoridades informaron que no hubo personas detenidas y que el inmueble quedó bajo resguardo de la corporación correspondiente, mientras continúan las diligencias para determinar posibles responsabilidades y la existencia de víctimas relacionadas con estos hechos.