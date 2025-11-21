Catean vivienda en Monterrey por presunta trata de personas

La Fiscalía de Justicia de Nuevo León informó que la intervención continúa y que será en próximas horas cuando se dé a conocer el resultado oficial del cateo

Una vivienda ubicada sobre la calle José Justo Corro, casi en el cruce con Thomas Alva Edison, en la colonia 10 de Marzo de Monterrey, fue intervenida la noche de este jueves durante un cateo relacionado con una indagatoria por presuntos actos de trata de personas.

De acuerdo con fuentes cercanas al caso, el operativo comenzó alrededor de las 20:00 horas del 20 de noviembre, cuando agentes ministeriales arribaron al número 2141 para ejecutar una orden emitida por la autoridad judicial, en seguimiento a una investigación que se mantiene abierta desde días atrás.

Los elementos ingresaron al domicilio y trabajaron bajo protocolos establecidos para este tipo de diligencias, mientras la zona era resguardada para evitar la alteración de posibles indicios.

Hasta el cierre de esta edición no se había confirmado si hubo personas detenidas o víctimas rescatadas, pero las fuentes consultadas señalaron que la labor forma parte de un proceso en curso para esclarecer el posible delito de trata.

La Fiscalía de Justicia de Nuevo León informó que la intervención continúa y que será en próximas horas cuando se dé a conocer el resultado oficial del cateo, conforme avance la revisión del inmueble y la recopilación de evidencia relacionada con la investigación.