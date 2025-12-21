Hallan cuerpo dentro de contenedor sobre Carretera Libre Saltillo

Vecinos de zonas aledañas reportaron la presencia de un tambo a un costado de la vía, por lo que autoridades se dieron cita en el lugar para corroborar el hecho

Autoridades confirmaron este sábado el hallazgo de un cuerpo al interior de un tambo abandonado sobre un costado de la Carretera Libre a Saltillo, en el municipio de García.

Estos hechos fueron reportados por vecinos de la zona, cuando se percataron de la presencia del recipiente a la altura del kilómetro 41.

Elementos de Fuerza Civil y Agencia Estatal de Investigaciones acudieron hasta el sitio para destapar el contenedor y encontrarse con los restos de una persona.

De acuerdo con información preliminar, la víctima fue identificada como un joven de entre 25 y 30 años, cuyos restos presentan visibles huellas de violencia.

Peritos del Servicio Médico Forense acudieron hasta el lugar para proceder con el levantamiento de evidencias y posterior traslado de los restos hacia sus instalaciones.

FGJE será quien investigue el caso

Será la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León quienes se encarguen de efectuar las indagatorias correspondientes para dar con las personas responsables.

Se presume que la zona es considerada peligrosa, por lo que usuarios en redes sociales condenan el hallazgo y exigen justicia por la víctima.

Hasta el momento, no se reportan personas detenidas.

Hallan cuerpo sobre camino a Grutas de García

Esta no es la primera vez que se reporta un hallazgo similar.

El pasado 09 de diciembre, una fuerte movilización de autoridades se registró en este municipio, luego de que se reportara el hallazgo de un cuerpo en un camino de terracería.

El hecho ocurrió en la ruta que conduce a las Grutas de García, aproximadamente a cuatro kilómetros de la zona recreativa, en un tramo conocido como el camino al mirador Los Alacranes.

Posteriormente arribaron agentes ministeriales, quienes iniciaron las investigaciones pertinentes a la espera de personal de Servicios Periciales para continuar con la recolección de indicios.