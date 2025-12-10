Info 7 Logo
Hallan cuerpo sobre camino a Grutas de García

Por: Humberto Salazar

09 Diciembre 2025, 13:05

Ciudadanos reportaron el hallazgo de un hombre sin vida, cuyos restos se encontraban en avanzado estado de descomposición

Una fuerte movilización de autoridades se registró en el municipio de García, luego de que se reportara el hallazgo de un cuerpo en un camino de terracería.

El hecho ocurrió en la ruta que conduce a las Grutas de García, aproximadamente a cuatro kilómetros de la zona recreativa, en un tramo conocido como el camino al mirador Los Alacranes.

De acuerdo con una fuente policial, personas que transitaban por el área fueron quienes realizaron el hallazgo y notificaron a las autoridades.

El cuerpo, presuntamente de un hombre aún sin identificar, presentaba signos de avanzado estado de descomposición.

Tras el reporte al 911, policías municipales y elementos de la Guardia Nacional acudieron al sitio para resguardar la zona.

Posteriormente arribaron agentes ministeriales, quienes iniciaron las investigaciones pertinentes a la espera de personal de Servicios Periciales para continuar con la recolección de indicios.

Hasta el momento no se han determinado las causas de la muerte, y las autoridades mantienen abiertas todas las líneas de investigación.

